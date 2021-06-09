Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 7 kişi serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 7 kişi serbest bırakıldı

Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 7 kişi serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta bir işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki kazayla ilgili adli makamlara sevk edilen 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tokat'ta bir işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki kazayla ilgili adli makamlara sevk edilen 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Turhal ilçesine bağlı Elalmış Mahallesinde bulunan özel bir maden ocağında dün gece saatlerinde göçük meydana geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Sadık Kültür hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından aralarında iş güvenliği uzmanı, teknisyen ve vardiya şefinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şahıslar mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Biri öldü diğeri yaşam mücadelesi veriyor
Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Biri öldü diğeri yaşam mücadelesi veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Selçuk Balcı İbrahim Tatlıses Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Enes Ünal Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 7 kişi serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 00:17:06. #1.13#

title