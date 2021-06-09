Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 6 kişi adliyeye sevk edildi
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Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 6 kişi adliyeye sevk edildi

Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 6 kişi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta bir işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki kazayla ilgili soruşturma kapsamında 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta bir işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki kazayla ilgili soruşturma kapsamında 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay; Turhal ilçesine bağlı Elamış Mahallesinde bulunan özel bir maden ocağında yaşanan göçük sonrasında soruşturma başlatıldı. 1 işçinin öldüğü olayla ilgili olarak aralarında teknisyen, iş güvenliği uzmanı ve vardiya şefinin olduğu 6 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şahıslar Turhal Adliyesi'ne sevk edildi.

Tokat Devlet Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan evli ve 3 çocuk babası Sadık Kültür (39) ise Kazancı Köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TOKAT

Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 6 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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