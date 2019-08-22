TOKAT Sultan İkinci Mahmut'un fermanıyla yaptırılan sini, Tokat'ta sergileniyor

22.08.2019 10:27

Sultan İkinci Mahmut'un fermanıyla yaptırılan sini, Tokat'ta sergileniyor

OSMANLI padişahlarından 2'nci Mahmut'un o dönem İstanbul'da yapılamadığı için 1813 yılında ferman çıkartarak Tokatlı ustalara yaptırdığı bakır saray sinilerinden biri Tokat Belediyesi Kent Müzesi'nde sergileniyor.

Osmanlı Padişahı 2'nci Mahmut döneminde sarayda misafirleri ağırlamak için kullanılan siniler İstanbul'da yapılamayınca padişah tarafından bakır işleme ustaların varlığıyla bilinen Tokat'ta hazırlanması için ferman hazırlandı. Sarayın talebi üzerine ihtiyacı olan bakır siniler Tokat'ta ustalar tarafından üretilerek saraya gönderildi. Bu talep üzerine yapılan bakır sinilerden biri ve padişahın fermanınn kopya görseli ile şimdilerde Tokat Belediyesi bünyesindeki kent müzesinde sergilenmeye başladı.

Tokat Şehir Müzesinde görevli Arkeolog İbrahim Çetin, padişah fermanı üzerine yaptırılan ve biri müzede yer alan sininin nadide bir eser olduğunu belirterek, Tokat bakırcılığının nasıl bir kalitede olduğunu resmeden bir eserdir. Kaç adet yapıldığı hakkında kesin bir bilgi yok. Az miktarda yaptırıldığı rivayet ediliyor. Tokat bakırcılığı ve işçiliği 17'nci ve 18'inci yüzyılda dünyada bir numaraya yerleşmiştir. Ergani'den gelen bakırlar Tokat kalhanelerinde işlenip daha sonra Samsun limanından tüm Osmanlı şehirlerine gönderilirmiş. Özellikle 17 ve 18'inci yüzyılda Tokat kalhanelerinde o kadar çok bakır işlemesi, bakır üretimi olmuş ki, hammadde sıkıntısı yaşanmış. Yine bir fermanla tüm ham bakırlar Tokat kalhanelerine yönlendirilmiş. Tokat kalhanelerinde işlemesi yapılmış ve tüm dünyadaki Osmanlı şehirlerine iletilmiş. Tokat'ta o dönemde 33 tane kalhane, 8 tane de bakır kazan işi yapan bakır işçisi, dükkanı vardı dedi.

Bakır sinilerin yapılması için hazırlanan ve bugün bir kopya görseli müzede bulunan fermanda şu ifadeler yer alıyor

Tokat Naibi'ne hüküm ki, Enderün-ı Hümayün'da görevli saray çukadarlarının büyük yemek sinileri zamanla eskimiş ancak çok büyük olmaları sebebiyle İstanbul'da imali mümkün olmadığından Tokat'ta imali gerek görülmüştür. Söz konusu sininin imali için bakırcı esnafından kıymeti ziyade olsun, Tokat'a gönderilmiştir. Sen ki mezkur kadımızsın, gerekli ücreti adı geçen şahıs (bakırcı esnafı) tarafından ödenmek şartıyla, söz konusu siniyi Tokat'ta en güzel bir şekilde, gönderdiğimiz görevlinin tavassutu ile imal ettirip, yine görevli şahsa teslim ederek Der-i Aliyye'me (Sarayıma) gönderilmesini temin etmen hususunda işbu fermanım yazılmış ve görevli bakırcı ile tarafına gönderilmiştir. İmal edilen sininin çok iyi bir ücretle adı geçenin tavassutu ile kısa bir süre zarfında imali ve görevli memurumuza teslim ederek, tarafımıza göndermen hususu benim özel talebimdir. Bu konuda tembellik gösterme veya ilgisizlik gibi davranışlara rızamın olmadığını bilmelisin. Açık açık ifade edildiği şekilde davranmaya özen göstermeniz ve buna aykırı davranmaktan kaçınmanız hususunda hükümdür.

Kaynak: DHA