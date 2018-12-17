Tokat Sular Çekilince, Eski Mezarlık Ortaya Çıktı

Sular çekilince, eski mezarlık ortaya çıktı

Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde su seviyesinin düşmesiyle eski mezarlık alanı ortaya çıktı. Define avcılarının kazı yaptığı alandaki insan kemikleri çevreye dağıldı.

Almus'ta 1966 yılında yapılan elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Baraj Gölündeki su seviyesi yaklaşık 200 metre çekildi. İlçenin karşı kıyısında baraj yapılmadan önce Armutalan köyü yerleşim yeri olarak kullanılan bölge, suların çekilmesiyle 52 yıl sonra tekrar gün yüzüne çıktı. Başka yere taşınan Armutalan köyünün eski mezarlığı olduğu belirlenen alan ise kaçak kazı yapan definecilerin hedefi oldu. İzinsiz kazı yapılan mezarlıktaki çok sayıda insan kemiğinin etrafa dağıldığı görüldü.

Kaynak: DHA