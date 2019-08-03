TOKAT SULAMA KANALINA DÜŞEN TANER'İ ÖĞRETMEN KURTARDI, DOKTOR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

TOKAT'ta ayaklarını yıkarken suya giren ayakkabısını almak isterken kanala düşen Taner Aras'ı (7) kurtarmak için mahalle seferber oldu. Çocuğu sudan bir öğretmen çıkarırken, aynı mahallede oturan doktor da ilk müdahaleyle hayatını kurtardı.

Olay, 1 Ağustos'ta akşam saatlerinde kent merkezi Topçam Mahallesi Emir Buhari Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Coşkun (33) ve Şengül Aras (27) çiftinin üç çocuğundan ortancası Taner, oyun oymak için arkadaşı ile birlikte mahalleden geçen sulama kanalı kenarına gitti. Suda ayaklarını yıkarken ayakkabısının birisini kanala düştü. Taner, ayakkabısını almak isterken dengesini kaybederek kanala düştü. Küçük Taner'in akıntıya kapılıp suda çırpındığını gören komşusu Esma Akgün, mahalle sakinlerinden yardım istedi. O sırada çocuğu ile dışarıda bulunan öğretmen Ümit Ünyeli kanala girerek küçük Taner'i kıyıya itti. Kanal etrafına toplanan mahalle sakinlerinin yardımı ile küçük Taner ve kurtarmak için suya giren öğretmen sudan çıkartıldı. Sudan çıkartılan Taner'e ilk müdahaleyi aynı mahallede oturan doktor komşusu Ümit Üyeli yaptı. Daha sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan küçük Taner tedavi altına alındı. Taner'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Oğlunun kanala düştüğünü yakınlarından öğrendiğini anlatan baba Coşkun Aras, İşten çıkınca babamı aradım. Babam Taner'in kanala düştüğünü söyledi. Şok oldum, korktum. Daha sonra ben de acele ile hastaneye gittim. Gittiğimde çocuğum yoğun bakımda tedavi görüyordu. Olaydan bizim haberimiz, yoktu babamdan öğrendim dedi.

'ÇOCUĞUN O SON SAHNESİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR'

Taner'i kanalda görerek kurtarılmasını sağlayan Esma Akgün ise, Camdan bakıyordum bir çocuğun sesini duydum, kızım sandım baktım değilmiş. Sonra kanalın kenarında küçük bir çocuğun 'ölüyor yardım edin' diye çırpındığını gördüm. Sonra kanalın ortasına doğru kafasını gördüm. En son çırpınışını gördüm. Daha sonra etrafıma bağırdım herkes geldi kurtardı. Çocuk sudan çıktığında morarmıştı. Gece sabaha kadar uyuyamadım. Çocuğun o son gördüğüm sahnesi gözümün önünden gitmiyor. Çünkü onun kolunu kaldırıp suyun içine girdiğini gördüm zaten sonrasını hatırlamıyorum, kendimi kaybetmişim. Kanalın etrafına teller çekilebilir. ya da güvenlik görevlisi olabilir. Çünkü çocuklar devamlı kanaldalar. Bende sürekli evden bağırıyorum suya girmesinler diye. Kapatılması lazım çünkü, çocuklar söz dinlemiyor dedi.

'BEN AKINTILI BİR SUDA HİÇ YÜZMEDİM'

Taner'in hareketsiz bir şekilde suda durduğunu görünce kurtarmak için suya girdiğini belirten öğretmen Ümit Ünyeli, Bisikletle çocuğumu gezdirmeye indirmiştim. İndiğimde kadınlar panik olmuşlardı. Çocuk boğuluyor deyince, indim baktım. Gerçekten de çocuğun sadece elleri ve kafası gözüküyordu. Çırpınmaya da hali kalmamıştı zaten. Sonra ne yapacağız derken, çocuğa uzatmaya bir şey yoktu. Zaten akıntılı su, mecbur girdim. Çocuğu kenara attım sonrada kendim çıktım. Ben akıntılı bir suda hiç yüzmedim. Çıkarken de zorlandım zaten diye konuştu.

'GEREKLİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTIK

Kanaldan çıkartılan çocuğa ilk müdahaleyi yaptığını ve solunumunun tekrar gelmesini sağladığını söyleyen Tokat Devlet Hastanesinde görevli Doktor İbrahim Taştan ise Evin balkonunda otururken bağırma sesi duydum. Koşarak geldiğimizde bir çocuğun kurtarılmış olduğunu gördüm. Ancak çocuğun solunumu yetersizdi. Su yutmuştu, boğulmaktan kurtulmuştu, gerekli ilk müdahaleyi yaptık. Solunumun geri geldiğini gördük. Sonrasında zaten ambulans gelene kadar da gerekli solunum ve kalp fonksiyonlarının yerinde olduğunu görmeye ve yuttuğu suyu çıkartmaya çalıştık. Sonrasında bilinci de yerine geldi. Yoğun bakıma kaldırıldığını gördüm. Hastanede de yanına gitmiştim, iyi olduğunu gördüm. Bizim için sevindirici bir haber oldu. Tabi yaşanan olay üzücü bir olay. Burada çok çocuk var. Buranında böyle korumasız bir yer olması bizi üzüyor. Her gün zaten buna yönelik çeşitli kurumlara uyarılarımız vardı dedi.

Mahalle sakinleri, sulama kanalının etrafında güvenlik önlemi alınmasını istedi.

Kaynak: DHA