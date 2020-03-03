: Tokat siyasilerden tokatlı idlib gazilerine ziyaret

03.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:56

Siyasilerden Tokatlı İdlib gazilerine ziyaret

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Suriye'de Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yaralanan 3 Tokatlı gaziyi evlerinde ziyaret etti. Başkan Eroğlu, "Cephede Mehmetçiğimiz tüm dünya ile çarpışırken arkalarında büyük bir dua ordusu var" dedi.

Tokatlı gaziler Uzman Çavuş Mustafa Atasoy, Uzman Çavuş Yasin Erciyas ve Uzman Çavuş Yılmaz Kuru tedavilerinin ardından ailelerinin yanına geldi. Evlerinde tedavilerine devam eden 3 gaziyi AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Gaziler ziyarette, Suriye'ye dönmek istediklerini söylediler.

Gazilerin bu davranışının çok anlamlı ve duygulu olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Gazilerimizin her biri iyileşip cepheye gitmek istediklerini söylüyorlar. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteren cümleler. Türk Milleti'nin gücü buradan geliyor. Cephede Mehmetçiğimiz tüm dünya ile çarpışırken arkalarında büyük bir dua ordusu var. Hamdolsun milletimiz çok aziz bir millet. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, devletimizin ve yiğit askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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