Tokat-Sivas Karayolunda Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oluyor

Tokat- Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolunun Kızıliniş mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollar, Karayolları ekipleri tarafından 3 kar küreme aracı ile temizleniyor.

Bu arada çok sayıda araç Kızıliniş mevkisinde yolda kaldı. Karyolları ekiplerinin yolda küreme ve tuzlama çalışmasının ardından yolda kalan araçlar, yollarına devam etti.

Polis ekipleri, olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için tır ve çekicileri kent çıkışındaki benzin istasyonunda bekletiliyor.

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.