Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı

25.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:25

Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattıTOKAT- Sivas kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı

TOKAT- Sivas kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak sabah karşı yerini kar yağışına bıraktı. Tokat - Sivas Karayolu üzerinde ise karla birlikte tipi de etkili oldu. Bölgede yüksek tonajlı araçlar ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri, sadece kar lastiği bulunduran ağır tonajlı araçlar, kamyon ve otomobillerin seyrine izin verdi. Yolun kayganlaştığı Kızıliniş mevkisinde ise bir otomobil virajı alamayarak şarampole devrildi. karayolları ekipleri ise karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:29:55. #1.16#
title