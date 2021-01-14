Tokat-Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı (2)
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Tokat-Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı (2)

14.01.2021 00:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 00:09
Tokat-Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı (2)

KAR NEDENİYLE KAPANAN YOL AÇILDITokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Tokat-Sivas karayolu, Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yaklaşık 2 saat sonra yeniden açıldı.

KAR NEDENİYLE KAPANAN YOL AÇILDI

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Tokat-Sivas karayolu, Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yaklaşık 2 saat sonra yeniden açıldı. Yolun açılması ile birlikte karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından üç noktada bekletilen ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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