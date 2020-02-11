Tokat-Sivas karayolu ağır tonajlı araç geçişlerine kapatıldı
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Tokat-Sivas karayolu ağır tonajlı araç geçişlerine kapatıldı

Tokat'ta kar yağışının etkisini arttırması ve buzlanmalar sonrasında ağır tonajlı araçların Tokat-Sivas kara yoluna girişleri durduruldu.

11.02.2020 21:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:22
Tokat-Sivas karayolu ağır tonajlı araç geçişlerine kapatıldı

'ta kar yağışının etkisini arttırması ve buzlanmalar sonrasında ağır tonajlı araçların Tokat-Sivas kara yoluna girişleri durduruldu.


Tokat'ta Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını hızlandırdığı Tokat-Sivas karayolunun trafiğe açık kalması için ağır tonajlı araçların tedbir maksadıyla yola gitmesine izin verilmedi. Geyras mevkisinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonlarında trafik polisleri tarafından bekletilen araçların karayolları ekiplerinden gelecek olan bilgi sonrasında yeniden geçişlerine izin verileceği bildirildi. Bekletilen araçların şoförlerinden Ali Yılmaz, "Polis yol verse de gitmeyi düşünmüyorum. Çok sıkıntı yapmaya da gerek yok. Garanti sabahı beklemek daha iyi" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA
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