Tokat-Sivas kara yolunda ulaşıma kar engeli

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Tokat-Sivas kara yolunda ulaşıma kar engeliTOKAT-Sivas karayolu üzerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Tokat-Sivas kara yolunda ulaşıma kar engeli

TOKAT-Sivas karayolu üzerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi.

Kentte gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Tokat-Sivas yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek tonajlı araçların sürücüleri, ilerlemekte zorlandı. Geyras mevkiinde polis ekipleri, sadece kar lastiği olan kamyon ve otomobillerin yoldan geçişine izin verirken, bazı ağır tonajlı araçlar ise bekletildi.

Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel geçidinde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı