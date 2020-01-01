01.01.2020 19:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:05

Tokat-Sivas kara yolunda sis etkili oluyor.

Kara yolunun Çamlıbel mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kara yolları ekipleri, yolda gerekli çalışmaları yaptı. Ekipler, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

Haber Videosu