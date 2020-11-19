Tokat-Sivas karayolunda patlatma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tokat-Sivas karayolunda patlatma

19.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:16

Tokat-Sivas karayolunda patlatma Tokat-Sivas karayolunda devam eden yol genişletme çalışmalarında dinamitle patlatma yapıldı.

Tokat-Sivas karayolunda patlatma

TOKAT - Tokat-Sivas karayolunda devam eden yol genişletme çalışmalarında dinamitle patlatma yapıldı.

Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Kızıliniş rampasında bulunan 9 kilometrelik bölümde yolda düzeltme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında virajlı yollar kaldırılıyor. Kayalık alanda yapılan çalışmalarda ise zaman zaman dinamit kullanılıyor. Yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındıktan sonra patlama işlemi gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından patlatmanın yapıldığı o anlar ise kameralara yansıdı. Patlamanın etkisi ile kaya parçaları yola saçılırken, yoğun toz bulutu çevreyi kapladı. Yolu kapatan kaya parçalarını iş makineleri ile temizledikten sonra yol trafiğe tekrar açıldı.

Tokat-Sivas karayolunda patlatma
Tokat-Sivas karayolunda patlatma
Tokat-Sivas karayolunda patlatma
Tokat-Sivas karayolunda patlatma
Tokat-Sivas karayolunda patlatma
Tokat-Sivas karayolunda patlatma
Tokat-Sivas karayolunda patlatma
Tokat-Sivas karayolunda patlatma
Tokat-Sivas karayolunda patlatma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

İlgili Haberler

Karayolunda gece karanlığında patenle tehlikeli yolculuğu
Karayolunda gece karanlığında patenle tehlikeli yolculuğu
Pandemi ayna satışlarını patlattı
Pandemi ayna satışlarını patlattı
Karayolları Genel Müdürlüğü zorlu kış şartlarıyla mücadeleye hazır
Karayolları Genel Müdürlüğü zorlu kış şartlarıyla mücadeleye hazır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Deniz Seki Berk Oktay Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Uefa Milli Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat-Sivas karayolunda patlatma - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 16:17:02. #1.14#
title