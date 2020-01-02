Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve sis etkili oldu

02.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:52

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kara yolunun Çamlıbel mevkisinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yatmış ve Kızıliniş bölgeleri arasında da kar yağışı etkili oldu.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kara yolunda ekipler tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA