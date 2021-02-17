Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
17.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:50
Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle polis ekipleri, kent merkezi çıkışında çekici ve tırları bir benzin istasyonunda bekleterek trafiğe kontrollü çıkışlarını sağladı.
Tipinin etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde sürücüler güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik ekipleri, zincir takılmayan araçların kara yoluna çıkışına izin vermiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu