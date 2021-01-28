Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
28.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:00
Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle polis ekipleri, kent merkezi çıkışında çekici ve tırları benzin istasyonlarında bekletiyor.
Kar yağışının etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçidinde ekiplerin kar küreme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu