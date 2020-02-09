Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama
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Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama

Sivas kara yolunda tipi nedeni ile kar küreme çalışması yapıldı.

09.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:58
Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama

kara yolunda tipi nedeni ile kar küreme çalışması yapıldı.

'ta dün geceden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışının yerine tipiye bırakmasıyla ulaşımda aksamalar meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolu ekipleri yolun trafiğe kapanmasını önlemek için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu karayolu trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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