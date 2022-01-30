Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor - Haberler
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Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşım aksıyor.

SİVAS (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşım aksıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Çemlıbel Geçidi'nde kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Çamlıbel Geçidi'nde çok sayıda araç yolda kalırken ekiplerin çalışması sürüyor.

Bölgede kar yağışı devam ediyor.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Sivas, kar, Güncel, Haber

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