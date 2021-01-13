Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oldu
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Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oldu

13.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:00
Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oldu

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle polis ekipleri kent merkezi çıkışında ve Çamlıbel beldesinde çekici ve tırları benzin istasyonlarında bekletiyor.

Kar yağışının sürdüğü bölgede ekiplerin kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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