Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oldu

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle polis ekipleri kent merkezi çıkışında ve Çamlıbel beldesinde çekici ve tırları benzin istasyonlarında bekletiyor.

Kar yağışının sürdüğü bölgede ekiplerin kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu