Tokat-Sivas kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat-Sivas kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

SİVAS (AA) - Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat- Sivas kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel geçidinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar bölgedeki bir akaryakıt istasyonunda bekletiliyor.

Kara yolunun Arpancık mevkisinde de tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Bölgede görüş mesafesi yaklaşık 60 metreye düşerken polis ekipleri, sürücüleri uyarıyor.

Kara yolunun açık kalması için ekiplerin çalışması ise sürüyor.

Tokat-Sivas kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Tokat-Sivas kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Tokat-Sivas kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Sivas, Tokat, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title