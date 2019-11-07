Tokat şehit eşinin damatlığını özenle saklıyor

07.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:28

Şehit eşinin damatlığını özenle saklıyor

Erzurum'un Tekman ilçesinde 1999 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Şevki Toprak'ın eşi Hamide Toprak (47), eşinin eşyalarını ve 1989'da düğünlerinde giydiği damatlığını evinin bir odasındaki cam vitrinde muhafaza ediyor.

Jandarma Astsubay Şevki Toprak 12 Mayıs 1999 yılında Erzurum'un Tekman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Jandarma Astsubay Şevki Toprak memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen toprağa verildi. Belli bir süre Niksar'da yaşayan şehit Şevki Toprak'ın eşi Hamide Toprak kızını evlendirdikten sonra çocukları Yasemin ve Osman Yasin ile Tokat kent merkezine taşındı. Kent merkezinde bir apartmanın ikinci katındaki daireye yerleşen Hamide Toprak, eşine ait olan saat, yüzük, kişisel bakım eşyaları, vatani görevi sırasında aldığı takdirname ve başarı belgeleri ile 1989'da düğününde giydiği damatlığını ve Şehit Toprak'ın şehit düştüğü tarihli takvimi evlerinin bir odasında cam vitrinde özenle korunup muhafaza etmeye başladı. Kızını evlendiren Hamide Toprak, şimdilerde oğlu ile birlikte yaşıyor.

BİZ HER ŞEYİ ONUNLA BİRLİKTE PAYLAŞTIK

Şehit eşi olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Hamide Toprak, Eşimin eşyalarını burada saklamak bana gurur veriyor. Evimizin bir köşesini hazırlayıp devamlı bizimle birlikte olmasını istedik. Gardıropta durmasını değil gözümüzün önünde olmasını tercih ettik.. Onun anısı çok farklı. Eşim şehit olduğunda kızım 5 yaşında oğlum ise 4 yaşındaydı. Ben bu köşeyi yaptıktan sonra çocuklarım bu odaya girmiyorlardı. Sonradan onunla yaşamayı öğrendiler. Biz her şeyi onunla birlikte paylaştık. Çocuklarım rüya görüp gelip burada paylaşıyorlardı. Her an onlarla yaşadılar. Köşede eşime ait beylik silahı, av tüfeği, 1'inci Dünya Savaşından kalma silah var. Aydın Yenipazar'da bir muhtar hediye vermişti. Kayınpederimin silahlarından olanlar var. Eşyalar arasındaki takvim, o günkü olan takvim. 12 Mayıs günü takvim hiç kopmamış öylece kalmıştı evde. Biz de eşyaları almaya gittiğimizde öylece duruyordu. Onu da alıp köşeye koymak istedim. Yarım sigaraları var, onları odasından vermişlerdi. Eve gelen misafirlerimiz güzel düşünmüşsün deyip, dua ediyorlar dedi.

'BABAM RÜYAMA GİRİNCE, KÖŞEYE GELİRDİM

Kent merkezinde devlet hastanesinde teknisyen olarak görev yapan Şehit Jandarma Astsubay Şevki Toprak'ın oğlu Osman Yasin Toprak ise, Burada rahmetli babamın kullanmış olduğu elbiseler ve diğer eşyalar. Böyle bir şey hazırlayalım dedik. Pano hazırladık. Maneviyatı büyük. Küçükken annem bizim de unutmamamız için, maneviyatın bizde kalması için böyle bir köşe hazırlamış. Biz de şuan hala saklıyoruz. Babam rüyama girdiği zaman bu köşeye gelirdim. Bu köşede onu anımsar, dua ederdim diye konuştu.

Kaynak: DHA