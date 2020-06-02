Tokat Şehir Müzesi termal kamerayla ziyaretçi alacak
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Tokat Şehir Müzesi termal kamerayla ziyaretçi alacak

Tokat Şehir Müzesi termal kamerayla ziyaretçi alacakTOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 75 gün önce kapatılan 11 bin parça eserin bulunduğu Tokat Belediyesi Şehir Müzesi yeniden ziyarete açıldı.

02.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:42

Tokat Şehir Müzesi termal kamerayla ziyaretçi alacak

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 75 gün önce kapatılan 11 bin parça eserin bulunduğu Tokat Belediyesi Şehir Müzesi yeniden ziyarete açıldı. Kurulan termal kamera ile müzeye giren ziyaretçilerin ateşi kontrol edilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 75 gün önce kapatılan müze ve ören yerleri dün itibariyle açıldı. Kente Tokat Belediyesi tarafından 1,5 yıl önce açılan müze içerisinde, eski Tokat esnafını simgeleyen bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile kenti anlatan tarihi fotoğraflar yer alıyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Müzemiz, Tokat'ı ziyaret etmeye gelen turizm dostlarımızla inşallah bundan sonra da çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiş olacak. Tokat Belediyesi Şehir Müzemiz, 2019 yılının 18 Şubat'ında açılmıştı, kapandığı tarihe kadar da burası çok güzel bir hizmet vermişti. Yaklaşık 180 bine yakın insan da bu şehir müzemizi gezmişti. Şimdi tekrardan eski günlerine, eski canlılığına kavuşacak" dedi.

'YENİ BİR SOSYAL HAYATIMIZ VAR'

Yeni bir sürece girildiğini ve yeni bir sosyal hayatın olacağını ifade eden Başkan Eroğlu, "Bunun üç tane de kuralı var. Mesafe, maske, kişisel ve genel temizlik diyebiliriz. Bu anlamda biz de bu müzemizi bu anlatmış olduğumuz çerçevede gelenlere maske takma zorunluluğu ile maske taktırıp gezdireceğiz. İkincisi gelen misafirlerimize sosyal mesafe kuralını koymak sureti ile geziyi sağlayacağız. Üçüncüsü de temizlik hususu. Hem buranın günlük dezenfekte edilmesi, hem girerken kişisel el hijyenleri ile insanların ellerini dezenfekte etmeleri, bütün bunlar sağlanacak. Bunların yanında bir diğer kıriter ise ateş. Ateşle ilgili de termal kameramız var. Bu termal kamerayı da müzemize koyduk. Termal kameradan geçen insan vücut ısısı anlık olarak çıkıyor. Böyle güzel bir çalışmayı da burada başlatıyoruz. Bu almış olduğumuz önlem ve kriterlerle de şehir müzemiz şehirdeki insanlara hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu.

Tokat Şehir Müzesi termal kamerayla ziyaretçi alacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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