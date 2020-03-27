Tokat sarması ile evde hayat var mesajı
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Tokat

Tokat sarması ile evde hayat var mesajı

Tokat sarması ile evde hayat var mesajı Tokatlı vatandaşlar bölgeye has bir oyun havası olan Tokat Sarması ile vatandaşları evde kalmaya davet etti.

27.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:15
Tokat sarması ile evde hayat var mesajı

Tokat sarması ile evde hayat var mesajı

TOKAT - Tokatlı vatandaşlar bölgeye has bir oyun havası olan Tokat Sarması ile vatandaşları evde kalmaya davet etti.

Tokat'ta yapılan çağrılar üzerine evlerinde zamanlarını Tokat Sarması oynayarak geçiren vatandaşlar evde kal çağrılarına eğlenceli bir tarz kazandırdı. Aralarında çocukların da olduğu vatandaşların bazıları evlerinde, bazıları balkonlarında, bazıları ise gece çalıştıkları işyerlerinin önünde Tokat Sarması oynadı. Sosyal medya üzerinden organize olan, 7'den 70'e birçok Tokatlı günü evlerinde Tokat Sarması oynayarak geçirdi.

Tokat sarması ile evde hayat var mesajı

Kaynak: İHA

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Tokat sarması ile evde hayat var mesajı

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