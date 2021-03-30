Tokat, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
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Tokat, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Tokat, Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Tokat, Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Niksar ilçesinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, İstanbul ve Sakarya ile Niksar ve Erbaa ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 44 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyonda 329 uyuşturucu hap, 87 gram toz esrar, 358 gram Hint keneviri, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Zanlılardan 32'si, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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