Tokat polisi, sokak hayvanlarını unutmadı
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Tokat polisi, sokak hayvanlarını unutmadı

06.02.2021 12:54 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:58
Tokat polisi, sokak hayvanlarını unutmadı

TOKAT'ta Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında çeşitli noktalara mama bırakıp, hayvanları besledi.

TOKAT'ta Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında çeşitli noktalara mama bırakıp, hayvanları besledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında, Tokat'ın cadde ve sokakları boş kaldı. Kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentin çeşitli noktalarına mama ve su bıraktı.

 


Tokat polisi, sokak hayvanlarını unutmadı
Tokat polisi, sokak hayvanlarını unutmadı
Tokat polisi, sokak hayvanlarını unutmadı
Tokat polisi, sokak hayvanlarını unutmadı
Tokat polisi, sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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