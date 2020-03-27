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TOKAT Polis kapı kapı dolaştı koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyardı -Yeniden

Polis kapı kapı dolaştı koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyardı TOKAT'ta koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.

27.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:20
TOKAT Polis kapı kapı dolaştı koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyardı -Yeniden

Polis kapı kapı dolaştı koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyardı

TOKAT'ta koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor. Ekipler gittikleri evlerde koronavirüs dolandırılık olaylarına karşı da bilgilendirme yapıyor.

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sosyal kısıtlama kararları kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu kararla birlikte, evden çıkamayanların ihtiyaçları, yakınları tarafından karşılanmaya başlandı. İhtiyaç malzemelerini kendilerine getirecek yakınları olmayan kişilerin yardımlarına ise polisler ekipleri koştu. Kentte 65 yaş üstü kişilere yardım etmek için Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Vefa destek ekipleri' oluşturuldu. Oluşturulan ekipler İl Sağlık Müdürlüğü'nden güvenlik ve hijyen eğitimi aldıktan sonra görev yapmaya başladı. 155 Polis İmdat hattını arayan 65 üstü vatandaşların yardımına koşan ekipler, evlere giderek ihtiyaç malzemelerini vatandaşa teslim ediyor. Polis ekipleri ayrıca dolandırıcılık olaylarına karşı da bilgilendirmede bulunarak, 155 Polis İmdat ihbar hattını aramaları konusunda uyarılarda bulundu.

POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Polis ekipleri, kent merkezinde ikamet eden Hamza (71)ve Dürdane Cepgen (72) çifti ile Melahat Difyeli'nin (74), ihtiyaçlarını karşılayarak vatandaşlara dolandırıcılık suçları konusunda bilgi verdi. Hamza Cepgen gelen polis ekiplerine teşekkür ederek, "İçişleri Bakanlığımız 65 yaş üzeri olan yaşlı vatandaşları tehlike arz etmelerinden dolayı sokağa çıkma yasağı almış. 81 İl Emniyet Müdürlerine talimat vermiş. Biz de o kuralları çiğnememek için 155'i aradık. Ben yaşlıyım eşim de yaşlı, yardımcı olamıyor. Biz de siz değerli memurlara muhtaç kaldık. Sizler de yetiştiniz imdadımıza" dedi.

Behsat Bulvarı Yuva Kent Sitesinde ikamet eden Melahat Difyeli ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza, asker ve polise teşekkür ediyorum. Eksiklerimi bildirmek için arıyorum. Sağ olsun getiriyorlar" dedi.

TOKAT Polis kapı kapı dolaştı koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyardı -Yeniden

Kaynak: DHA

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TOKAT Polis kapı kapı dolaştı koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyardı -Yeniden

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