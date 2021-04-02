TOKAT Park halindeki otomobil alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOKAT Park halindeki otomobil alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Park halindeki otomobil alev alev yandıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde park halindeki otomobilin, motor kısmında yangın çıktı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde park halindeki otomobilin, motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında, ilçe merkezindeki Gazi Bulvarı üzerinde park halinde bulunan ve Atacan Şahin'e ait 60 AS 930 plakalı otomobilin motor kısmında çıktı. Kısa sürede otomobilden alevlerin büyüdüğünü görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT Park halindeki otomobil alev alev yandı
TOKAT Park halindeki otomobil alev alev yandı
TOKAT Park halindeki otomobil alev alev yandı
TOKAT Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Haydar Akar Özlem Zengin Mustafa Şentop
Magazin Alişan Cem Adrian Hande Erçel Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Metin Oktay Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TOKAT Park halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:52:49. #1.14#
title