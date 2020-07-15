TOKAT Otel çalışanlarından 15 Temmuz'a özel sergi Otel çalışanlarından 15 Temmuz'a özel sergiANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin mutfak çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, özel bir sergi hazırladı.

Otel çalışanlarından 15 Temmuz'a özel sergi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin mutfak çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, özel bir sergi hazırladı.

Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı bir çalışmaya imza attı. Mutfak çalışanları, akşam yemeğine gelen misafirleri için karpuzların üzerine Türk bayrağı, Ömer Halisdemir, gül ve çiçek desenleri yaptı. Soğuk şefi Aytekin Çakmak, asistanları şef Hasan Akmaz, şef Uğur Çelik, şef Oğuz Yalçınlı, şef Murat Yılmaz, şef Eray Erkoç tarafından hazırlanan çalışmada karpuzlara oyularak yapılan resimler, akşam yemeğinde otelde bulunan turistlere sergilenecek.

Kaynak: DHA