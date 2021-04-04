Tokat Onbeşli Torunları Derneği'nden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Gümüş, derneğin Esenyurt'taki merkezinde yaptığı açıklamada, Tokat Onbeşli Torunları olarak darbe söylemlerine karşı olduklarını dile getirdi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletin temsilcilerine ayar verme hadsizliğini kendinizde hak mı görüyorsunuz? 15 Temmuz'a 103 gün kala 103 imza ile ne demek istiyorsunuz?" diyen Gümüş, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi sizlere soruyorum. Kimden, hangi odaklardan destek aldınız? Bu aklı kim verdi? Kimlere hizmet ediyorsunuz? Millet iradesini ve milletin dik duruşunu hazmedemeyen, kendilerini bulunmaz Hint kumaşı sanan, Jakoben, göbeğini kaşıyan, kendini toplumun üst sınıfı gören darbe seviciler 15 Temmuz'dan anlaşılan hiç ders almamışlar.

Çanakkale'de, Sakarya'da, 80 Darbesi'nde ve 15 Temmuz'daki şehitlerimizin kanları daha silinmedi. Bu nasıl hadsizlik? Haddinizi bilin. Millete ayar vermeyi, dış güçlere hizmet etmeyi bırakın, milletin geleceği için çalışın. Bu millet daha 20 yaşında. Hep 20 yaşında kalacaktır. Sizin gibi yılan başlarına, ipi dışarıda olanlara fırsat verilmeyecektir. Mustafa Kemal Atatürkler, Kazım Karabekirler, Seyit Onbaşılar, Nene Hatunlar, Ömer Halis Demirler, Gazi Osman Paşalar ve Tokat Onbeşli Torunları dün olduğu gibi bugün de burada vatan ve bayrak nöbetindedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar