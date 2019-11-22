Tokat okul bahçesine serilen topraktan 2 tabanca çıktı
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Tokat okul bahçesine serilen topraktan 2 tabanca çıktı

Okul bahçesine serilen topraktan 2 tabanca çıktıTokat'ta, çevre düzenlenmesi için serilmek üzere okul bahçesine getirilen toprak yığınında 2 tabanca bulundu.

22.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:32
Tokat okul bahçesine serilen topraktan 2 tabanca çıktı

Okul bahçesine serilen topraktan 2 tabanca çıktı

'ta, çevre düzenlenmesi için serilmek üzere okul bahçesine getirilen toprak yığınında 2 tabanca bulundu. İhbarla okula gelen , tabancalara incelenmek üzere el koydu.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ara tatil dolayısıyla Karşıyaka Mahallesi'ndeki okulların bahçelerinde çevre düzenlemesi başlattı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tokat Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesine toprak yüklü kamyonla geldi. Araçtan dökülen toprak yığınını sermeye başlayan ekipler, 2 tabanca olduğunu fark etti. Bunun üzerine okula polis çağrıldı. Polis ekipleri, tabancalara incelenmek üzere el koydu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Tokat okul bahçesine serilen topraktan 2 tabanca çıktı
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