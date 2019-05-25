TOKAT Nişanlı çift iş bulamayınca, hobilerini mesleğe dönüştürdü

Nişanlı çift iş bulamayınca, hobilerini mesleğe dönüştürdü

Tokat'ta nişanlı Ozan Büyükkayalar (35) ve Ömür Özfalay (33) çifti, aradıkları işi bulamayınca düğün paralarını hobi olarak yaptıkları çini tabak ve seramik işlemeya yatırdı. Yaptıkları ürünler için stant açan çift, kazanacakları parayla düğün yapmayı planlıyor.

Çocukluk arkadaşı olan Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezunu Ömür Özfalay ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümü mezunu Ömür Özfalay, okul sonrası farklı şehirlerde çeşitli işlerde çalıştıktan sonra her ikisi de 2018'de Tokat'a döndü. Aynı mahallede oturan çift, arkadaşlıklarını ilerletip nişanlandı. Evlilik hazırlığı yaparken iş arayan çift, beklediklerini bulamayınca kendilerince çözüm geliştirdi. Ömür Özfalay, İstanbul'da çalıştığı dönemde hobi olarak yaptığı çini ve seramik işleme işini nişanlısı Ozan Büyükkayalar'a da öğretti. Bunu meslek haline getirmeye karar veren genç çift, düğün için ayırdıkları parayla Bahçelievler Mahallesinde Ozan Büyükkayalar'ın bir yakınının evinin altında küçük bir atölye kurdu. Ürettikleri ürünleri Şehitler Parkında kurdukları stantta satışa çıkartan genç çift, elde edecekleri gelirle düğünlerini yapmayı planlıyor.

'DÜĞÜN PARAMIZI BU İŞE YATIRDIK'

Ceplerindeki son parayla bu işe başladıklarını ve elde edecekleri gelirle düğün yapmayı planladıklarını belirten Ömür Özfalay Çini işine hobi olarak başladım. Memlekete geldikten sonra çocukluk arkadaşımla karşılaştım. Aramızdaki bağdan dolayı nişanlanmaya kadar gitti ve nişanlandık. Sonra özel sektörlere iş başvurusunda bulunduk. Evlenecek insanlar olduğumuz için uzun vadeli iş vadeden bir yer bulamadık. İkimizin cebinde toplamda 3 bin lira civarında bir para vardı. Ozan, hobi olarak yaptığımız çini işini mesleğe dönüştürmemizi istedi. Çini ve seramik için öncelik olarak ne gerekiyorsa onları aldık. Ozanın ailesi düğünümüz için biraz para ayırmıştı. Benim ailem çeyiz için bir miktar para ayırmıştı. Düğün için ayrılmış bu paraları işimize yatırdık. Buradan gelecek gelirle de düğünümüzü yapacağız dedi

'BU MESLEĞE AŞIK OLDUK'

Öğretmenlik ataması beklediğini ama olmayınca bu işe yöneldiğini belirten Ozan Büyükkayalar ise Bu işe 2018 yılında başladık. Bu standımızı 1,5 ay önce açtık. Mutluyum, işlerimiz yolunda, buraya gelen insanların tepkileri çok iyi. İnsanın hobisinden para kazanması ayrı bir keyif, zevk. Ayrıca artık hobi değil geleceğim bu işe bağlı. Çünkü buradan kazanacağım para ile düğün yapacağım. Başka gelir kaynağım yok. Ben Eğitim Fakültesi mezunuyum ama mesleğimi yapmıyorum. Atama gerçekleşmediği için yapmıyorum. Atama gerçekleşse de artık herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü biz bu mesleğe aşık olduk. Herhalde ömrümüzün sonuna kadar devam ettireceğiz diye konuştu.

Atölye ve malzeme alımları için toplamda 35 bin lira harcadıklarını belirten Büyükkayalar, şu ana kadar ise yaptıkları ürünlerden 4 bin lira kazandıklarını ifade etti.

Kaynak: DHA