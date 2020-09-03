TOKAT Niksar'da ormanlık alanda yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TOKAT Niksar'da ormanlık alanda yangın

Niksar'da ormanlık alanda yangınTOKAT'ın Niksar ilçesine bağlı Akgüney Köyü'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

03.09.2020 17:50 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:56

Niksar'da ormanlık alanda yangın

TOKAT'ın Niksar ilçesine bağlı Akgüney Köyü'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Tokat'ın Niksar ile Ordu'nun Korgan ilçeleri sınırında bulunan Akgüney köyü Dolu Tepesi mevkisi ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Niksar ve Korgan'dan Orman İşletme şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alandaki yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına başladı.

TOKAT Niksar'da ormanlık alanda yangın

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Demet Şener Metin Özülkü Demet Akalın Didem Soydan
Spor Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Bakan Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: TOKAT Niksar'da ormanlık alanda yangın - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 17:56:45. #1.15#
title