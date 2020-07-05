Tokat Niksar Akıncı Hidroelektrik Santrali Açılış Töreni
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Tokat Niksar Akıncı Hidroelektrik Santrali Açılış Töreni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hidrolik kurulu güç açısından Avrupa'da ikinci sıradayız. Adım adım orada da liderliğe ilerliyoruz.

Tokat Niksar Akıncı Hidroelektrik Santrali Açılış Töreni
05.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hidrolik kurulu güç açısından Avrupa'da ikinci sıradayız. Adım adım orada da liderliğe ilerliyoruz." dedi.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Tokat Niksar Akıncı Hidroelektrik Santrali Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, son iki yılda 26 farklı şehirde devreye giren 52 hidroelektrik santralinin millete ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Toplam 11,3 milyar liraya mal olan 1439 megavat (MW) gücündeki hidroelektrik santrallerinin üreten ve büyüyen Türkiye'ye hayat suyu olacağını vurgulayan Dönmez, "1,85 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Son 18 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla enerjide dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi ortaya koyduk. 2002'de 31 bin MW düzeyinde olan kurulu gücümüzü bugün 91 bin MW'ın üzerine çıkardık. Enerjimizi ve gücümüzü üçe katladık." diye konuştu.

Her yıl ortalama yüzde 6'nın üzerinde kurulu güç artışıyla OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldıklarına işaret eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Bir başka deyişle, OECD'nin en enerjik ülkesi, gücünü en fazla katlayan üyesiyiz. Bu büyük artışın en önemli bölümünü ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımız oluşturuyor. Güneşten rüzgara, jeotermalden hidroelektriğe kadar her alanda enerjimizi her geçen gün daha fazla yeniliyoruz. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı 2002 yılında yüzde 26,3 iken, Haziran 2020 itibarıyla yüzde 50,7 seviyesine ulaştık. Milli enerji ve maden politikamızı ilan ettiğimiz 2017'den bu yana yenilenebilir enerji kapasite artışında Avrupa'da üçüncü sıraya yükseldik. Yerli ve yenilenebilir enerjiye yaptığımız yoğun yatırımların karşılığını yeni rekorlarla alıyoruz. 2020'nin ilk yarısında elektriğimizin yüzde 65'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettik. Nisan ayında bu kaynakların payını yüzde 80'e yükselterek aylık bazda önemli bir rekor kırdık. 24 Mayıs'ta ise yüzde 90'lık yerli ve yenilenebilir oranıyla günlük bazda yeni bir başarıya daha imza attık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Güçlü siyasi iradeniz, milletimizin inancı ve desteğiyle 'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' idealimizi gerçeğe dönüştürecek yatırımlarımızı devreye alıyoruz." diyen Dönmez, "2002'de 11 bin MW olan hidrolik kurulu gücümüz, Mayıs 2020 sonu itibarıyla 29 bin MW'ı aştı. Bir başka deyişle, ülkemizin bugünkü hidrolik kurulu gücü, 2002 yılındaki toplam kurulu gücümüze neredeyse eşdeğer. Hidrolik kurulu güç açısından Avrupa'da ikinci sıradayız. Adım adım orada da liderliğe ilerliyoruz. Bu rakamlar zatıalinizin dediği, 'Su akar Türk yapar' sözünün vücut bulmuş halidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, "Mini YEKA" yarışmalarını ekim ayında gerçekleştireceklerini, 1000 MW gücündeki Mini YEKA'larla yerli ve yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açacaklarını anlattı.

"Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üreten fabrikasını devreye alacağız"

Güneş enerjisine dayalı 36 il için 10, 15, 20 MW arasında değişen 74 yarışma düzenleyeceklerini dile getiren Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece ülkemizin dört bir yanındaki küçük ve orta ölçekli daha fazla yatırımcının yenilenebilir enerji üretimine dahil olmasını sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki ağustos ayında da zatıalilerinizin katılımıyla Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üreten fabrikasını devreye alacağız. Kendi kaynaklarımızı, kendi teknolojimiz ve kendi insan kaynağımızla en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, vizyoner liderliğiniz, Türkiye'nin tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığımız güç ve milletimizin inancı bizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize taşıyacak."

Akıncı HES hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Birazdan talimatlarınızla devreye alacağımız Akıncı HES, 99 MW'lık toplam kurulu güce sahip. Yıllık üreteceği 448 milyon kilovatsaat elektrikle 231 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yıllık 230 bin tonun üzerinde karbondioksit salınımını engelleyerek doğaya 436 bin ağacın saldığı temiz havaya eş değer katkıda bulunacak.

Santralimizin inşasında büyük çoğunluğu bölgemizden olmak üzere 600 işçimiz istihdam edildi. Santrallerimiz bölgenin sosyal ve ekonomik hayatının canlanmasına da önemli katkılar sundu.

Bu büyük projelerin hayata geçmesinde öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, AYDEM Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'ye, barajın ete kemiğe bürünmesini sağlayan mühendis ve işçi kardeşlerimize milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Santrallerimiz ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Akıncı HES'in açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Manşet

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