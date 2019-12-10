Tokat Milli İrade Platformu'ndan protesto

10.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:31

TOKAT Milli İrade Platformu; Doğu Türkistan, Mısır, Suriye ve Filistin'de sivil katliamı yapıldığını belirterek, protestoda bulundu.

10 Aralık İnsan Hakları günü nedeniyle Tokat Milli İrade Platformu tarafından Doğu Türkistan, Suriye, Mısır, Yemen, Arakan ve Filistin'de yaşanan zulümlere dikkat çekmek için basın açıklaması yapıldı. Kent merkezi Yeraltı Çarşısı üzerinde 'Zulüm bitene dek alanlardayız' başlığı altında, sivil toplum örgütlerinin de katılımı ile yapılan açıklamada, Doğu Türkistan başta olmak üzere Mısır, Suriye ve Filistin'de yapılan zulümlere dikkat çekildi.Platform adına açıklama yapan Eğitim Bir Sen Temsilcisi Selim Gül, "Kendini tüm insani değerlerin merkezi olarak gören Batı; bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girmişken, dünyanın diğer ülkelerde sivillere yönelik her türlü ihlal güvenlik perdesi altında meşrulaştırılmaktadır. Bu ülkelerin başını yine Doğu Türkistan, Mısır, Suriye ve Filistin çekmiştir. 1949 yılından bu yana Çin işgali altındaki Doğu Türkistan, her yıl sistematik olarak insan haklarının ayaklar altına alındığı bir hapishaneye dönüştürülmektedir. 5 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleşen Urumçi katliamından bu yana her yıl daha da kötüleşen yaşam koşulları, etnik ve dini bir soykırıma dönüşmüştür. İnsan hakları kuruluşların tahminlerine göre son 10 yılda öldürülen Uygur sayısı 10 bini aşmış durumdadır" dedi.

Kaynak: DHA