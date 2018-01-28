Tokat MHP'de Bin Üye Katılımlı Tören

MHP tarafından düzenlenen programda bin yeni üyeye partiye katılım rozeti takıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, " Milliyetçi Hareket Partisi dün neyse bugün de odur, yarın da o olacaktır" dedi.

MHP Tokat İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde özel bir otelde 1000 üye katılımı programı düzenledi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile partililer katıldı.

'ALGI OPERATÖRLERİ DEVREDE'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz programda yaptığı konuşmada ülkede son dönemde yaşanan tüm gelişmelerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin haklı çıktığını ifade etti. Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükseldiği, ülkenin kaderinin etki ettiği her dönemde olduğu gibi bu dönemde de algı operasyonları, milletin iradesini saptırmaya sizlerin kafasını karıştırmaya yönelik, eylemlerin içerisine girenlerin çoğaldığı görüyoruz. Algı operatörleri devrede, masa başında anket yapıp, o düzmece anketlerle kamuoyunun iradesini saptırmaya çalışanlar ortada kol geziyor. Bu gün Tokat'tan öyle tokat vurdunuz ki, Osmanlı Tokat'ı. Gelsinler burada yapsınlar o anketleri. Onların bizlerden götüreceği bir yok." dedi.

'TÜRKİYE DOĞRU ROTAYA YÖNELDİ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise şöyle konuştu;

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin gemisi doğru yön almıştır, doğru rotaya yönelmiştir. Bugün vatan millet diyoruz. Bugün millet, ebet, müddet diyoruz. Bugün devlet, ebet, müddet diyoruz. Bugün sayın Cumhurbaşkanı 'terörün kökünü kazıyacağız' diyorsa, bugün 'yerli ve mili politikalar' diyorsa, 'bu yönde gidin' diyorsa evet biz orda olacağız. Biz davamızla, Milliyetçi Hareket Partisi olarak önce ülkem, sonra partim, sonra ben diyen bir zihniyetin mensuplarıyız. Dolayısı ile biz doğrusunu yapıyoruz. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'ne ne görüş değiştirdiğini, ne politika değiştirdiğini söyleyemez. Milliyetçi Hareket Partisi dün neyse bugünde odur, yarın da o olacaktır."

Konuşmaların ardından ise partiye yeni üye olan kişilere parti rozetleri takıldı.

- Tokat