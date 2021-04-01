Tokat merkezli 4 ilde "torbacı" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesi merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Erbaa ilçesi merkezli, İstanbul, Samsun ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 85,1 gram bonzai, 2,02 gram kokain ve 22,13 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı