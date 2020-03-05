Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

05.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:00

TOKAT'ın Erbaa ilçesi merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tokat'ın Erbaa ilçesi ile İstanbul, Ordu ve Amasya illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda M.Y., N.B., S.A.T., F.D., Ş.S., V.Ş. ve R.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 2 bin 706 ecstasy hap, 49,50 gram toz ecstasy, 6,93 gram esrar maddesi, 8 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA