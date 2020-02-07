Tokat merkezli tarihi eser operasyonunda çok sayıda obje ele geçirildi

07.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:00

Tokat merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda obje ele geçirildi.

Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ile Turhal ve Zile ilçelerinin yanı sıra Giresun, Samsun, Sivas ve Yozgat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 100 sikke, 17 metal ve 10 taş obje, 5 mühür, 2 yüzük, 2 kolye ucu, 2 küp, bir el yazması kitap ile 6 bakır çubuk, sahte sikke yapımında kullanılan 560 gram gümüş, 31 kalıbın yanı sıra define aramada kullanılan çeşitli aletler bulundu.

Ruhsatsız bir ruhsatsız tabanca ve iki av tüfeğinin de ele geçirildiği operasyonda 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA