Tokat Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Tokat merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan özel okulda görev yapan 2 öğretmen gözaltına alındı.
Tokat merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan özel okulda görev yapan 2 öğretmen gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tokat ve Sivas'taki adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda, kapatılan özel okulda öğretmenlik yapan K.E. ve T.G. gözaltına alındı.