Tokat merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adli kontrolle salıverildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adli kontrolle salıverildi

Tokat merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adli kontrolle salıverildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat, Niğde, Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 3'ü emekli, 2'si sözleşmesi feshedilen, biri de açığa alınan askeri personel olmak üzere 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi
HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hasibe Eren Selçuk Balcı Kerimcan Durmaz Erkan Petekkaya
Spor Gervinho Cristiano Ergin Ataman Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adli kontrolle salıverildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:55:35. #1.16#

title