Tokat merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adli kontrolle salıverildi

Tokat merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat, Niğde, Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 3'ü emekli, 2'si sözleşmesi feshedilen, biri de açığa alınan askeri personel olmak üzere 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu