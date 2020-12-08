Tokat merkez ve 3 ilçedeki 'hırsızlık' operasyonunda 3 tutuklama
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Tokat merkez ve 3 ilçedeki 'hırsızlık' operasyonunda 3 tutuklama

08.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:01
Tokat merkez ve 3 ilçedeki 'hırsızlık' operasyonunda 3 tutuklama

TOKAT merkez ve Pazar, Erbaa, Turhal ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

TOKAT merkez ve Pazar, Erbaa, Turhal ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde, 15 Aralık 2019'da motosiklet hırsızlığı meydana geldi. İnceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayına 9 şüphelinin karıştığını tespit etti. Daha önce de 10 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tokat merkez, Pazar, Erbaa ve Turhal ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, ilk ifadeleri alındıktan sonra bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Tokat merkez ve 3 ilçedeki 'hırsızlık' operasyonunda 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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