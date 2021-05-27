TOKAT KUŞ CENNETİ KAZ GÖLÜ, EN SAKİN GÜNLERİNİ YAŞIYOR

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan Kaz Gölü, koronavirüs nedeniyle ziyaretçi sayısının azalmasından dolayı en sakin günlerini yaşıyor.

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan Kaz Gölü, koronavirüs nedeniyle ziyaretçi sayısının azalmasından dolayı en sakin günlerini yaşıyor.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan Kaz Gölü, göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle onlarca türe ev sahipliği yapıyor. Toplam alanı 1170 hektar olan Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 274 hektarı su ile kaplı bulunuyor. Ortalama 108 çeşit kuş türünü barındıran gölde, yılın farklı dönemlerinde bu sayıda da değişimler yaşanıyor. Önceki yıllarda ziyaretçilerin gözde mekanı olan Kaz Gölü koronavirüs pandemisinin de etkisiyle şu sıralarda en sakin günlerini yaşıyor.

Gölü gezmeye gelen az sayıda ziyaretçiden Ramazan Direk, Buraya tesadüfen geçerken geldik. Pandemi dolaysıyla kurallara uyarak evimizde bekledik. Bu arada fark ettik ki biz olamadan doğa kendini yenilemiş. Çok farklı gördük. Geçen yıl ile bu yıl arasında bayağı fark var. Her taraf yemyeşil olmuş dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı