TOKAT Koronavirüs tanısı için yerli ve milli enzim üretildi Koronavirüs tanısı için yerli ve milli enzim üretildiTOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, koronavirüs tanı kitinde kullanılan enzimleri üretti.

Koronavirüs tanısı için yerli ve milli enzim üretildi

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, koronavirüs tanı kitinde kullanılan enzimleri üretti. TOGÜ Rektör Yardımcısı ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Gökçe, "Bir milyon kiti üretebilecek enzimleri rahat bir şekilde saflaştırarak, gönderebiliriz" dedi.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından TOGÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, koronavirüs tanı kitinde kullanılan enzimlerin üretimi için çalışmalara başladı. Teknopark iş birliği ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile koordineli bir şekilde çalışmalara başlanmasından 2 hafta sonra koronavirüs tanısında kullanılan Revers Transkriptaz ve DNA Polimeraz enzimleri, rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretildi. Üretilen 2 enzim yerli ya da başka bir firmanın kitinde kullanılacak.

'1 MİLYON KİTLİK ENZİM ÜRETİLEBİLİR'

Koronavirüs tanı kitinde kullanılan enzimlerde sıkıntı yaşandığını ifade eden TOGÜ Rektör Yardımcısı ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Gökçe, "Tanı kitini oluşturan bazı firmalarımız var. Bu firmaların enzim tedarikinde problem yaşadıklarını söylüyorlar. Biz de burada daha önceden üretmiş olduğumuz bir enzimimiz vardı. Bunu biz son 2 hafta içerisinde aktif ve çalışır hale getirdik. Pazartesi günü TUBİTAK ve MAM'daki arkadaşlarımıza göndereceğiz. Şu anda bizim enzimler kullanılarak, 10 bin ile 20 bin arası kit üretilebilir. Bir hafta içerisinde firmalar istesin 1 milyon kiti üretebilecek enzimleri rahat bir şekilde saflaştırarak gönderebiliriz. Şu anda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu cihazlar çok az bir laboratuvarda var. Bu enzimleri üretmemiz toplam 2 hafta sürdü. 2 hafta içerisinde o enzimi araştırma safhasına başladık. Zaten üretmiştik ama çok az safhadaydı. Proteini saflaştırma sıkıntıları vardı. Onları gidererek kullanıma hazır halde yerli, milli olarak diğer laboratuvarımızda bakterileri yetiştiriyoruz. Orada parçalıyoruz. Çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra en son saflaştırma işlemlerini burada yapıyoruz. Bizlere maddi ve manevi imkan verilirse, burada kit olarak enzim olarak yapamayacağımız bir şey yok. Biz ve bizim gibi Anadolu'daki üniversitelerde çalışan arkadaşlarımız gerçekten her şeyi yapabilecek kapasitede ve alt yapımız da mevcut" diye konuştu.

Kaynak: DHA