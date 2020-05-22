TOKAT KORONAVİRÜS FOBİSİNİ ÖLÇEN TEK ARAŞTIRMA TÜRKİYE'DE YAPILDI
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TOKAT KORONAVİRÜS FOBİSİNİ ÖLÇEN TEK ARAŞTIRMA TÜRKİYE'DE YAPILDI

KORONAVİRÜS fobisi ile ilgili en kapsamlı araştırma Türkiye'de yapıldı.

22.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:02

KORONAVİRÜS fobisi ile ilgili en kapsamlı araştırma Türkiye'de yapıldı. Çalışmanın dünyada koronavirüs fobisini ölçen tek araştırma olduğunu ifade eden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. İbrahim Arpacı korku düzeyi en yüksek bölgenin Güneydoğu Anadolu, en düşük bölgenin ise Karadeniz olduğunu belirtti. Araştırma, eğitim düzeyi düştükçe koronavirüs fobisinin arttığını gösterdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' olarak nitelendirdiği kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, koronavirüs fobisi ile ilgili Türkiye'nin en kapsamlı araştırması yapıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç.Dr. İbrahim Arpacı, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Baloğlu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Prof.dr. Kasım Karataş bir araştırma yaptı. Çalışmada, 72 ilden farklı eğitim seviyelerinden ve değişik sosyal ve ekonomik gruplardan toplam 2 bin 133 kişiden veri elde edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi İbrahim Arpacı, "Projemizde bizim temel amacımız 2019 yılı Arlık ayında Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan koronavirüsü Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkilemesi nedeniyle koronavirüsü fobisini ölçen bir ölçek geliştirme projesiydi. Bu ölçek çalışması için bize 72 ilden ve toplamda farklı eğitim düzeyinde 2 bin 133 bireyden veri topladık ve bunda çarpıcı sonuçlar elde ettik. Ölçeğin dört alt boyutu var. Ekonomik, psikolojik, somatik ve sosyal boyutu var. Projede kendi geliştirdiğimiz 4 alt boyuttan 20 maddeden oluşan ölçeği kullandık. Araştırmamızda öncelikle cinsiyet farkı ile baktığımızda koronavirüs korkusu yada fobisi kadınların erkelerden daha çok korktuğunu fark ettik. Bölgesele olarak incelediğimizde Karadeniz bölgesinde en az, Güneydoğu Anadolu bölgesinin ise en çok koranavirüs korkusuna sahip olduğunu tespit ettik. Kadınlarda erkeklerden çok korkunun olmasının temel nedeni evde ekonomik kaygılar. Şöyle ki evde tüketim malzemeleri yiyecek, içecek özellikle temizlik malzemelerinin tükenmesinden kaygı duyduklarını tespit ettik" dedi.

'DÜNYADA KORANAVİRÜS FOBİSİNİ ÖLÇEN TEK ARAŞTIRMA'

Koranavirüs fobisinin sadece psikolojik olmadığını ifade eden Arpacı "Aynı zamanda somatik, ekonomik ve sosyal kaygılarda oluşturduğunu tespit ettik. Diğer taraftan eğitim düzeyinde koronavirüs fobisi arasında ters bir orantı tespit ettik. Yani koronavirüs kaygısı arttıkça eğitim düzeyi düşmekte, ya da eğitim düzeyi düştükçe koronavirüs fobisi artmaktadır. Bu çalışma dünyada koranavirüs fobisini ölçen tek araştırmadır. Bunu da biz Türk araştırmacılar geliştirdiği için çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

TOKAT KORONAVİRÜS FOBİSİNİ ÖLÇEN TEK ARAŞTIRMA TÜRKİYE'DE YAPILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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