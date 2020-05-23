TOKAT-Köpekleriyle çıktı, sokak hayvanlarına mama bıraktı
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TOKAT-Köpekleriyle çıktı, sokak hayvanlarına mama bıraktı

Köpekleriyle çıktı, sokak hayvanlarına mama bıraktıTOKAT'ta yaşayan Veysel Eroğlu(47), sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde köpekleriyle birlikte kaldırım kenarlarına hayvanlar için mama bıraktı.

23.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:52

Köpekleriyle çıktı, sokak hayvanlarına mama bıraktı

TOKAT'ta yaşayan Veysel Eroğlu(47), sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde köpekleriyle birlikte kaldırım kenarlarına hayvanlar için mama bıraktı.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 81 ilin tamamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bayram süresince uygulanacak kısıtlamada sokak hayvanlarını düşünen Veysel Eroğlu harekete geçti. Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bir apartman dairesinde ikamet eden Eroğlu, pekinez cinsi 'Karpuz ve 'Badem' isimli köpekleri ile sokağa çıktı. Hem köpeklerine hava aldıran Eroğlu, hem de sokak hayvanları için kaldırım kenarlarına mama bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için sokak hayvanlarının aç kaldığını belirten Veysel Eroğlu, Şu anda sokağa çıkma kısıtlaması var. Hem kendi köpeklerimi gezdiriyorum hem de sokak hayvanlarını besliyorum. Köpeklerimi evlendirdim. Virüsten dolayı da düğün yapamadık dedi.

TOKAT-Köpekleriyle çıktı, sokak hayvanlarına mama bıraktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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