Tokat kayıp koyunlarını aramaya gittiği kayalıklarda ölü bulundu

17.10.2019 12:05

Kayıp koyunlarını aramaya gittiği kayalıklarda ölü bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan koyunlarını aramaya çıkan Ali Yazli (60), kayalık alandaki bir uçurumun içinde ölü bulundu.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Niksar ilçesine bağlı Akıncı köyünde yaşandı. Köyde çobanlık yapan Ali Yazli, sürüden ayrılarak kaybolan bazı koyunları aramaya çıktı. Ancak saatler ilerlemesine rağmen geri dönmeyince köylüler durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelerek arama başlatan ekipler, kayalık alanda bir el lambasının ışığını fark etti. Işığı takip eden ekipler, Yazli'nin cansız bedenini yaklaşık 25 metrelik uçurumun içinde buldu. Jandarmanın incelemesi sonrası Ali Yazli'nin cesedi, otopsi için Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yazli'nin karanlıkta koyunları ararken, kayalıklardan düşüp öldüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA