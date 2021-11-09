TOKAT KAVGA KAMERADA

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan, tekme ve yumruklu Kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktı, taraflar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgada kaçmak isteyen bir kişi ise caddedeki mağazaya sığınana kadar darbelere maruz kaldı. Esnafın ayırmaya çalıştığı kavga, polisin araya girmesi ile son buldu.