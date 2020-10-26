Tokat, Kastamonu, Sinop ve Amasya'da Kovid-19 denetimleri
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Tokat, Kastamonu, Sinop ve Amasya'da Kovid-19 denetimleri

26.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:41
Tokat, Kastamonu, Sinop ve Amasya'da Kovid-19 denetimleri

Tokat, Kastamonu, Sinop ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Tokat, Kastamonu, Sinop ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yaptıkları denetimde 6 bin 48 kişiyi uyardı. Karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 1 kişiye ise 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Ekipler tarafından sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen 11 kişiye 9 bin 900 lira, maske takmadığı tespit edilen 9 kişiye 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile ilçe esnafları ile pazar esnafını denetledi.

İlçedeki esnafları tek tek dolaşan Kaymakam Yeşilyurt, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Sinop

Sinop'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğün ve nikah salonları ile eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı.

Emniyet ve sağlık müdürlüklerince oluşturulan ekipler tarafından yapılan denetimlerde işletme sahipleri ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuldu.

Uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Kastamonu

Kastamonu merkez ve ilçelerde polis, jandarma ve zabıta ekiplerince organize sanayi bölgesi başta olmak üzere çok sayıda işçi çalıştıran fabrikalar ile personel servislerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, koronavirüsle mücadele kapsamında, İstasyon Kapalı Halk Pazarı'nda denetimlerde bulundu.

Havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs ile birlikte grip ve benzeri virüslerin de riski artırdığını belirten Masatlı, tedbirlerin önemini hatırlatarak "maske-mesafe-hijyen" kuralının diğer hastalıklara karşı da koruma sağladığını belirtti.

Pazar yerini denetleyerek hem alınan tedbirleri görmeye hem de tavsiyelerde bulunmaya çalıştıklarını belirten Masatlı, "Bu salgını hep beraber toplumsal diyalogla, toplumsal mutabakatla inşallah defedeceğiz ve özlediğimiz sağlıklı günlere hep beraber kavuşacağız. İlimizle ilgili gerek 65 yaş üstü vatandaşlarımız gerek gençlerimiz için gerekse de vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu yerlerle ilgili tedbirlerimiz var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

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