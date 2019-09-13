Tokat kamp yaptığı her yere bir fidan dikiyor

13.09.2019 10:19

Kamp yaptığı her yere bir fidan dikiyor

Tokat'ta şehir yaşantısından uzaklaşıp hafta sonlarını kamp yaparak geçiren insan kaynakları uzmanı Murat Pala (33), konakladığı her yere bir fidan dikiyor.

Tokat'ta bir inşaat firmasında insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Murat Pala, kamp yapma alışkanlığına Isparta'da başladı. Yakın bir arkadaşını 2016 yılında lenfoma kanserinden kaybettikten sonra büyük üzüntü yaşayan Pala, doğanın kendisine iyi geldiğini hissedince gerekli kamp malzemelerini de alarak sık sık doğada vakit geçirmeye başladı. Pala, insan kaynakları uzmanı olarak çalıştığı firmanın 2018 yılında Tokat'ta iş yapmaya başlamasıyla şehre geldi. Tokat'a geldikten sonra bir sosyal medya hesabı açan; kamplarda yaptığı yemekleri ve edindiği tecrübeleri de burada paylaşan Pala, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Pala, aynı zamanda farkındalık yaratmak için kamp yaptığı her yere bir fidan dikmeye karar verdi. 2 yıldır kamp yaptığı yerlere toplamda 200 fidan diken Murat Pala, kendisiyle beraber etkinlik yapmak isteyen arkadaşlarını da aynı şekilde teşvik ediyor.

Kamp yapmaya Isparta'da köprü inşaatında çalışırken başladığını ifade eden Murat Pala 2014 yılında Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Melikler Köprüsünün inşaatında çalışıyordum. Orada doğanın içerisindeydik. Tabiatla baş başa. Yemek yapmayı da zaten seviyordum. Süreç bu şekilde gelişti. Bunun temeli aslında şuradan çıkıyor. 2016 Mayıs'ında çok değer verdiğim bir arkadaşımı kanserden kaybettim. Lenfoma kanserinden. Sonrasında bir ay boyunca doğanın, ormanın içerisinde kaldım. Doğa beni tedavi etti diyebilirim. O yüzden doğayı bırakmıyorum. Her zaman doğanın içerisindeyim dedi.

'200'ÜNCÜ FİDANI DİKTİK'

Her hafta sonu ve bazen mesai saati dışında kamp yaptığını belirten Pala Akşam mesai bitiminde bana yakın gelen Topçam bölgesine gidiyorum. Her gittiğim zaman da yanımda en az bir fidan götürmeye çalışıyorum. Bu fidanları gerek Erbaa Belediyesi, gerek Orman İşletme Müdürlüğünden temin ediyorum. Bazen de kendi cebimden parayla satın alıp bu fidanları doğaya armağan ediyorum. 200'üncü fidanımızı diktik. Karaçam diktik bugün buraya. Zaten bunları tüplü şekilde aldığım için tutmama gibi bir durum olmuyor. Görüştüğüm uzman arkadaşlardan bilgi alarak, daha sonra diktiğim fidanları gelip kontrol ediyorum. Fidanları elimden geldiği kadar dikmeye çalışacağım. Fidan olayında biraz daha desteğe ihtiyacım var. Bazen bu fidanları ücretiyle kendim alıyorum. Bu da bana ekstra bir külfet oluyor. Ama yine de dikmeye devam ediyorum. Arkadaşlarımdan benimle kamp etkinliği yapmak isteyenler olduğunda, onlara birer fidan getirmelerini söylüyorum. Birer fidan getirdikleri zaman ben de onların karınlarını doyuruyorum diye konuştu.

Kampta edindiği tecrübeleri aktarmak için 'Lezzet ormanda' isimli bir sosyal medya hesabı açtığını, doğada edindiği tecrübeleri insanlarla paylaştığını kaydeden Pala Orada edindiğim tecrübeleri paylaşıyorum. İnsanlara faydalı bilgiler vermeye çalışıyorum. Tabi bunu da çok iyi bildiğim için değil, sadece edindiğim tecrübeler. Bunları doğada öğrenerek, keşfederek yapıyorum. Tokat'ta keşfedilmeyi bekleyen o kadar bakir bölge var ki, bu bölgelerde kamp yaparak, insanların oraları keşfetmelerini sağlamak istiyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA