TOKAT Kafası boruya sıkışan yavru kediyi, yönetmen Erol Koçan kurtardı

21.08.2019 16:39

Kafası boruya sıkışan yavru kediyi, yönetmen Erol Koçan kurtardı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kafası plastik su borusuna sıkışan yavru kediyi yapımcı ve yönetmen Erol Koçan kurtardı. Koçan, hayat kurtarmanın vermiş olduğu mutlulu yaşadığını söyledi.

Reşadiye ilçesinde yaşayan annesi Nazmiye Koçan'ın yanında tatilini geçiren yapımcı ve yönetmen Erol Koçan, evlerinin alt katından bulunan kuyuya inen yavru bir kedinin başının plastik boru içine sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine yavru kediyi kuyudan çıkardı. Yavru kedinin yanında bulunan annesini de alan Koçan, akrabalarının da yardımıyla plastik boru kerpeten yardımı ile parçaladı. Koçan kurtardığı yavru kedi ve annesine süt içirdi.

Bayram tatilini geçirmek için Tokat'ta geldiğini söyleyen Koçan, Reşadiye ilçesinde annem ile vedalaşmaya gittiğimde, annemin evinin alt katından ses geldiğini duydum. Aşağıya indim, ses kuyudan geliyordu. Kuyunun içinde yavru kediyi gördüm. Kedinin annesi de yanındaydı. Kuyunun içerisine indik kediyi çıkardık. Borunun içerisine kedinin kafası sıkışmıştı. Onu oradan çıkardık daha sonra boruyu ufak ufak parçalayarak kediye zarar vermeden kurtardık. Sonra annesi ile beraber onlara süt ikram ettik. Hayat kurtarmanın vermiş olduğu mutluluğu ve heyecanı yaşamış olduk dedi.

Kaynak: DHA